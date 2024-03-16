Derbi Aras Kargo’nun

VOLEYBOL 1'inci Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te tamamladıktan sonra Play-Off yarı final etabını da geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Final Etabı ilk maçında ve Aras Kargo Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadelenin setleri 25-8, 25-20 ve 25-23 sona erdi. Günün diğer karşılaşmasında ise Bahçelievler, İstanbul BBSK'yı 3-0 yendi. Yarın İstanbul BŞB-Aras Kargo, Bodrum-Bahçelievler, pazar günü ise Bodrum-İstanbul BŞB, Bahçelievler-Aras Kargo maçları oynanacak. 4 takımdan ilk 2 sırayı elde edecek ekipler yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.