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Haberler Spor Derbi Aras Kargo’nun

Derbi Aras Kargo’nun

HABER MERKEZİ
Derbi Aras Kargo’nun
VOLEYBOL 1'inci Ligi'nde normal sezonu ilk 4'te tamamladıktan sonra Play-Off yarı final etabını da geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Final Etabı ilk maçında ve Aras Kargo Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Bursa'da oynanan mücadelenin setleri 25-8, 25-20 ve 25-23 sona erdi. Günün diğer karşılaşmasında ise Bahçelievler, İstanbul BBSK'yı 3-0 yendi. Yarın İstanbul BŞB-Aras Kargo, Bodrum-Bahçelievler, pazar günü ise Bodrum-İstanbul BŞB, Bahçelievler-Aras Kargo maçları oynanacak. 4 takımdan ilk 2 sırayı elde edecek ekipler yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
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