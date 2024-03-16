Manisa Çorum karşısında

Trendyol 1. Lig'de son hafta evinde Ümraniyespor'u yenerek alt sıralarla bağını koparan Manisa FK, bugün Play-Off hattındaki Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekipte Ayberk Karapo ve Kerim Frei'nin sakatlığı sürerken, deneyimli hücumcu Sandro Lima'nın cezasının sona erdiği ve teknik direktör Mustafa Dalcı'nın fırsat vermesi halinde forma giyebileceği ifade edildi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, bugün mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Takımımın bulunduğu konumda olmaması gerektiğine inanıyorum. Sezon tamamlanana kadar pes etmemeliyiz" dedi.

PAROLA 'MÜCADELE'

Manisa FK, şampiyonluk parolasıyla sezona başlamasına rağmen peş peşe aldığı olumsuz sonuçlarla oldukça geriledi. Geçtiğimiz haftaya kadar ateş hattına düşme korkusuyla yüzleşen siyah-beyazlılar, Ümraniye galibiyetiyle rahatladı. İkinci devrede çıktığı 9 maçta kaçırdığı 15 puan ile Play- Off umutlarını seneye bırakan Manisa ekibi, son düdüğe kadar 'mücadele' parolasıyla yola devam ediyor.