Potada kritik viraj

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün birbirinden zor maçlara çıkacak. Son iki maçını kazanarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini iyice sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka bugün Ege derbisinde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor'a konuk olacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda hastalığı nedeniyle son iki maçta oynamayan Carey'nin Muğla'da forma giymesi bekleniyor.

MANİSA'YA SERT RAKİP

Günün diğer maçında ise Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup olarak puan tablosunda beşinci sıradaki yerini rakibine kaptıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligde ve Euroleague'de zirve yarışındaki Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da start alacak. Manisa ekibi ligde 22 haftada 12 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.