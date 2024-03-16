Size final yakışır

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

YUNAN EKİBİ ÖNDE

Sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükselmesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak. Diğer eşleşmeler ise şu şekilde: Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan), Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa), Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya). Fenerbahçe, Yunan ekibiyle daha önce 3 kez karşılaştı. Sarılacivertliler, hazırlık maçında rakibini 1-0 mağlup ederken, 2021 yılında Avrupa Ligi D Grubu'nda yapılan iki maçı da Olympiakos kazanmıştı.

OLYMPİAKOS'U TANIYALIM

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ve AEK'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Şampiyonluk yoluna kötü başlayan kırmızı-beyazlılar, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a 3-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde grubunda üçüncü olarak Konferans Ligi'ne gelen Yunan ekibi önce Ferencvaros'u iki maçta da 1-0 yendi. Ardından ise sahasında 4-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv'i tarihi maçta deplasmanda 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Jose Mendilibar'ın çalıştırdığı Yunan ekibinin et etkili gol silahları El Kaabi ve El-Arabi olarak öne çıkıyor.

KASASINI DOLDURDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek kasasına 1 milyon Euro daha koydu. Çeyrek finale yükselen sarı-lacivertli ekibin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nden elde ettiği gelir 9.8 milyon Euro'ya (343 milyon TL) ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu. Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı.

UEFA'DAN 3 MAÇ CEZA GELDİ

UEFA, Union Saint- Gilloise ile maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 3 deplasman maçına taraftar götürememe cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, verilen cezanın havai fişek yakılması ve cisim atılması nedeniyle uygulandığı belirtildi. Fenerbahçe'ye ayrıca Union Saint-Gilloise deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle 80 bin Euro para cezası verildi. Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk maçta taraftarlar sahaya meşale atmış ve oyun ilk dakikalarda

durmuştu.

MERT HAKAN BELİRSİZ

Fenerbahçe'de önceki gün Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın durumu belirsizliğini koruyor. Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak oyan sarı-lacivertliler de sağlık heyeti yıldız ismi maça yetiştirebilmek için seferberlik başlattı.