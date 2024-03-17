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Haberler Spor 2. Lig'de derbi günü

2. Lig'de derbi günü

Menemen evinde Denizli ile Fethiye de Uşak ile oynuyor

HABER MERKEZİ
2. Lig’de derbi günü
TFF 2. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacaklar. Kırmızı Grup'ta Menemen FK evinde Denizlispor'la Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki maçta Ahmet Ecevit düdük çalacak. Fethiyespor ise küme düşen Uşakspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçı Aykut Sergin yönetecek. Somaspor, Sarıyer'i konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçı Sercan Karaca yönetecek. Beyaz Grup'ta ise Nazilli Bld, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Bucaspor 1928 de Serik Bld deplasmanına gidecek. Tüm karşılaşmalar saat 14.00'te başlayacak.
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