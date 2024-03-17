Altay Sakarya karşısında

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 4-0 yenilerek kümede kalma umutlarını yitirmeye devam eden Altay, bugün deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Ali Yılmaz yönetecek. 15 puanla 17. sıraya demir atan İzmir ekibi, 44 puanı bulunan 4'üncü Sakarya'yı yenerek moral bulmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Eren oynayamayacak. Hastalıktan çıkan kaleci Ozan ile hafif sakatlığı bulunan Enes Yetkin'in durumları ise belirsiz. Deplasmanda 1 galibiyeti olan Altay, rakibinin iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırmaya çalışacak.