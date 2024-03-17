Aras Kargo Sultanlar Ligi’nde

VOLEYBOL Kadınlar 1. Ligi'nde Bursa'da oynanan Final Etabı'nın ikinci gününde İzmir ekibi Aras Kargo, dün İstanbul BŞB'yi 3-1'lik sonuçla yenerek Sultanlar Ligi'ne yükseldi. İlk maçında Bordum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0'lık sonuçla geçen Aras Kargo, tarihinde ilk defa Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Aras Kargo'nun smaçörü Yuliya Boyko, maç sonunda yaşadığı sevinç sonrası şanssız bir sakatlık yaşayarak salonu sedye ile terk etti. Final etabında diğer maçta Bodrum Bld. Bodrumspor'u 3-1 yenen Bahçelievler Belediye ikide iki yaparak Aras Kargo'nun ardından üst lige yükselen ikinci ekip oldu. Final etabının son gününde bugün 13.30'da Bodrum Bld. Bodrumspor-İstanbul BŞB ve 18.00'de Bahçelievler Bld-Aras Kargo arasında formalite maçları oynanacak.