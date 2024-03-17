ARKAS seriye taktı

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Arkas Spor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. İzmir ekibi, rakibi önünde maça oldukça etkili başlarken ilk seti 25-12 kazanarak 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlılar ikinci bölümde de rakibine şans vermedi ve bu bölümü de 25-15 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Son bölümde de ev sahibi Balıkesir ekibine şans tanımayan Arkas Spor, final setini 25-17, müsabakayı da 3-0 kazanarak son haftaya seri galibiyetlerle girdi.