Bodrum Bolu önünde

TRENDYOL 1. Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Play-Off potasındaki Bodrum FK, bugün evinde ilk 7 sıra içinde bulunan Boluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Alpaslan Şen görev yapacak. Bodrum FK cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılarda cezaları sona eren Gökdeniz Bayrakdar ile Kenan Özer oynayabilecek. Olaylı Eyüpspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bandırma maçında yerini alamayan teknik direktör İsmet Taşdemir ise bu karşılaşmada takımının yanında yer alacak. Süleyman Özdamar sakatlığı, Celal Dumanlı ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.