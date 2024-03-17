Derbi KSK’nin

Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 98-97 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka 16'ncı galibiyetini, Bodrum ekibi 16'ncı mağlubiyetini aldı. Çağdaş Bodrum 5. dakikayı 13-11 önde geçti, Karşıyaka Vitto Brown ile karşılık verdi ve ilk periyot 27-27 berabere sonuçlandı. İkinci çeyrekte KSK, McCollum'un da devreye girmesiyle skoru küçük farklarla önde götürmeye başladı, 5. dakikayı 39-35 önde döndü. Son bölümde Kelan Martin ile 4-0'lık seri yakalayan Kaf-Kaf devreyi 52-44 önde bitirdi.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Üçüncü çeyreğin başlarında Bodrum zorlama atışlar yapınca Karşıyaka arayı açtı, 5. dakikada skor 59-49 oldu. Kelan Martin'in üst üste 3 üçlüğüyle fark 13 sayıya kadar çıktı, son saniyede Warren farkı 10 sayıya çekti: 71-61. Chris Warren dördüncü çeyreğe müthiş başladı, fark 10-0'lık seriyle eridi: 71-71. Bodrum daha sonra Ahmet Fatih Cantitiz'la 76-75 öne geçti. Üç dakika kala McCollum 3'lükle skora eşitlik getirdi: 83-81. McCollum 2 dakika kala bir üçlük daha buldu (86-83), seriyi 11-0'a getirip 40 saniye kala skoru 92-85'e getirdi. 2.6 saniye kala Chris Warren'ın üçlüğü ile skor 96-94 oldu. Kenan Sipahi'nin 2/2 serbest atışından sonra Ben Moore'un orta sahadan üçlüğü sonucu değil, skoru değiştirdi: 97-98.