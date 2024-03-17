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Haberler Spor Derbi KSK’nin

Derbi KSK’nin

Ege derbisinde Pınar Karşıyaka deplasmanda Çağdaş Bodrum’u devirdi. İlk periyot eşitlikle geçilirken, Kaf-Kaf 2. ve 3. çeyrekte önce öne geçti, sonra farkı açtı. Son periyotta Bodrum geri dönüş yaparken, İzmir ekibi zor da olsa mücadeleyi kazandı

HABER MERKEZİ
Derbi KSK’nin

Basketbol Süper Ligi 23. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 98-97 mağlup etti. Bu sonuçla Karşıyaka 16'ncı galibiyetini, Bodrum ekibi 16'ncı mağlubiyetini aldı. Çağdaş Bodrum 5. dakikayı 13-11 önde geçti, Karşıyaka Vitto Brown ile karşılık verdi ve ilk periyot 27-27 berabere sonuçlandı. İkinci çeyrekte KSK, McCollum'un da devreye girmesiyle skoru küçük farklarla önde götürmeye başladı, 5. dakikayı 39-35 önde döndü. Son bölümde Kelan Martin ile 4-0'lık seri yakalayan Kaf-Kaf devreyi 52-44 önde bitirdi.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Üçüncü çeyreğin başlarında Bodrum zorlama atışlar yapınca Karşıyaka arayı açtı, 5. dakikada skor 59-49 oldu. Kelan Martin'in üst üste 3 üçlüğüyle fark 13 sayıya kadar çıktı, son saniyede Warren farkı 10 sayıya çekti: 71-61. Chris Warren dördüncü çeyreğe müthiş başladı, fark 10-0'lık seriyle eridi: 71-71. Bodrum daha sonra Ahmet Fatih Cantitiz'la 76-75 öne geçti. Üç dakika kala McCollum 3'lükle skora eşitlik getirdi: 83-81. McCollum 2 dakika kala bir üçlük daha buldu (86-83), seriyi 11-0'a getirip 40 saniye kala skoru 92-85'e getirdi. 2.6 saniye kala Chris Warren'ın üçlüğü ile skor 96-94 oldu. Kenan Sipahi'nin 2/2 serbest atışından sonra Ben Moore'un orta sahadan üçlüğü sonucu değil, skoru değiştirdi: 97-98.

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