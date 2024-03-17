Manisa FK kahroldu

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, 2-0 öne geçtiği maçta kritik Çorum FK deplasmanından puansız ayrıldı: 4-3. 5'te Alberk'in ortasında Topalli topu kafa ile kale önüne indirdi. Lima bekletmeden vuruşunu yaptı: 0-1. 8'de Sertan'ın ortasında Lima sert bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 21'de Kerem kale önüne ortaladı. Verheydt'in şutunda top kaleci Erhan'dan döndü. Dönen topu tamamlayan futbolcu ağları sarstı: 1-2. 35'te Geraldo'nun pasında Nalepa'nın şutu kaleci Erhan'dan döndü. Verheydt yine golünü atıp skora dengeyi getirdi: 2-2.

SON ANLAR NEFES KESTİ

47'de Nalepa'nın pasında Ozan Çorum'u öne geçirdi: 3-2. 80'de Oğuz'un pasında Lima'nın attığı gol VAR'dan gelen uyarı üzerine geçersiz sayıldı. 86'da Erkan'ın ortasında Gökhan'ın şutu üst direkten döndü. Ahmet kafa ile topu ağlara gönderdi: 4-2. 88'de Oğuz'un pasında Lima kafayla maçın skorunu belirledi: 4-3.

SANDRO LİMA HAT-TRİCK YAPTI

MANİSA FK'nin son iki maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Sandro Lima, dün John Mary'nin yerine Çorum FK karşısına ilk on birde başladı. Brezilyalı golcü dün zorlu deplasmanda hat-trick yaparak üç gol birden atarken, bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı. Daha önce de Kocaeli ağlarını iki kez sarsan futbolcu ilk kez siyah-beyazlı formayla hat-trick yaparken toplamda 10 gole ulaşırken, üç de asist yaparak katkı sağladı.

DEPLASMANDA BÜYÜK KAYIP

Manisa FK sezonun başında ilk iki deplasmanından da galibiyetle ayrılırken, dün Çorum'a yenilerek üst üste 11 dış saha maçında da galibiyet alamadı. Bu sezon gurbette sadece Kocaeli ve Erzurum'u yenen siyah-beyazlılar, son 11 maçta 4 beraberlik alırken, 7 maçı da yenilgiyle noktaladı. 11 karşılaşmada sadece 4 puan alabilen Manisa ekibi, 29 puan kaybederek büyük irtifa kaybetti.