Bodrum gülemiyor

Trendyol 1. Lig'de ilk iki yarışında geriye düşen Bodrum FK, dün kritik maçta evinde en önemli rakibi Boluspor ile berabere kaldı: 1-1. Karşılaşma oldukça tempolu başladı. 19'da atağa kalkan Brazao'dan topu kapan Avramovski topla ceza alanı girdi ve düzgün bir vuruşla konuk Boluspor'u 1-0 öne geçirdi. Bodrum ekibinin bu gole yanıtı gecikmedi. 22'de Oulare'den topu kazanan Kenan ceza alanına sokulup kaleye şutladı. Kaleci Çağlar'dan seken topu iyi takip eden Gökdeniz takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1. 43'te Gökdeniz müthiş şutunda bu kez kaleci Çağlar'ı geçmeyi başaramadı.

BASKI GOL GETİRMEDİ

64'te Burak'ın ara pası ile topla ceza alanına sarkan Gökdeniz'in şutunu köşeden kaleci Çağlar son anda kornere çeldi. 69'da Gökdeniz'in pasında Burak şutunu çekti. Müsait pozisyonda savunmaya çarpan topu kaleci Çağlar kontrol etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

YILDIZLAR DÜN TAKIMA DÖNDÜ

Bodrumspor'un iki hafta önce Eyüpspor'la oyna-oynadığı olaylı maçta gördükleri kartlarla cezalı duru- dığı duruma düşen iki yıldız oyuncu Kenan Özer ve Gökdeniz ma Bayrakdar dün Bolu karşısında forma giydi. Geçen hafta Bandırma deplasmanında on birde oyuna başlayan Haqi Osman ve Burak dün kulübeye çekilirken Gökdeniz ve Kenan Muğla ekibinin hücum gücü olarak dün görev yaptı.