Petkimspor direnemedi

Basketbol Süper Lig'de Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, sahasında güçlü rakibi Beşiktaş Emlakjet'e yenilerek yara aldı: 58-70. Karşılaşmaya oldukça kötü başlayan İzmir temsilcisi ilk periyodu 22-9 kaybederek hüsran yaşadı. İkinci çeyrekte toparlanan Aliağa Petkimspor, bu bölümde Zoriks ve Simmons ile bulduğu basketlerle tam 21 sayı atarken aradaki farkı kapatıp soyunma odasına 34-30 geride girdi.

SON PERİYOTTA ÇÖZÜLDÜ

Üçüncü periyotta rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, son bölüme 49-47 geride girdi. Son bölümde Mathews'in sayılarına engel olamayan Petkim maçı 12 sayı farkla 70-58 kaybederek iki haftalık galibiyet serisine son verdi.