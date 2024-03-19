Aliağa gümbür gümbür

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Aliağa FK, yoluna namağlup ilerliyor. Türkiye'de bu sezon profesyonel liglerin tek namağlup takımı olan İzmir temsilcisi, 1. Grup'ta averajla önünde lider durumda bulunan Kepezspor'u amansız bir şekilde takip ediyor. Bu sezon üst üste 6. galibiyetini Malatya Arguvanspor'u deplasmanda 2-0 yenerek alan sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla puanını 55'e çıkarttı. Oynadığı 23 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik alıp hiç yenilmeyen İzmir ekibi, kendisiyle aynı puanı toplayan lider Antalya ekibinin hatasını pusuda bekliyor. İkinci yarının ilk haftasında birbirleriyle berabere kalıp ikili averajı eşit olan iki ekipten Kepez, Aliağa'dan bir maç fazla oynama avantajına sahip olacak.

KEPEZ 6 MÜSABAKAYA ÇIKACAK

Sarı-siyahlı ekip, avantaj sağlamanın peşinde. Aliağa FK, ligin bitimine kadar 5 maça çıkarken, liderlik yarışındaki direkt rakibi 6 maça çıkacak. Şampiyonluk yolunda rakibinin hatasını kollayan Aliağa, yenilgi yüzü görmeden sezonu lider olarak tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta sonu taraftarı önünde Tarsus İY konuk edecek Aliağa Futbol, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak seriyi sürdürmek istiyor.

HEDEF MUTLAK ŞAMPİYONLUK

Aliağa FK Teknik Direktörü Fatih Çardak, hata yapmadan yollarına devam etmek istediklerini belirterek, "Takımım maçlarda istediğim reaksiyonu sergiliyor. Son 6 maçımızdan galibiyet ile ayrıldık. Bitime sayılı haftalar kaldı. 5 maç sonra inşallah sezonu 2. Lig ile taçlandıracağız. Çok mücadele ettik. Bu saatten sonra bizim için hataya yer yok. Ben ekibime güveniyorum" dedi.

SARI-SİYAHLILARDA FUAT FIRTINASI

Sezon başında Bucaspor 1928'den transfer olan ve takımın şu anda en skorer ismi konumunda bulunan 32 yaşındaki forvet Mehmet Fuat Gölbaşı, 6 gol atarak takımını sırtladı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken hücumcu, sahada gösterdiği istikrarlı grafiğiyle oldukça başarılı bir sezon geçiriyor.