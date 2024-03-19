Altınordu rahatlayamadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup olan Altınordu'nun düşme hattıyla arasındaki puan farkı yeniden 6'ya düştü. Önceki hafta evinde düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek ateş çemberinin 9 puan üzerine çıkan İzmir ekibi, Karadeniz deplasmanından puan çıkaramadı. Zonguldak Kömürspor'un evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yenip 25 puana ulaşmasıyla, 31 puanda kalan kırmızı-lacivertliler yeniden stres yaşamaya başladı. Grupta cumartesi günü lider Esenler Erokspor'u konuk edecek Altınordu, iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Evinde çıktığı son 4 maçı kazanan İzmir temsilcisi 5'te 5 yapıp son haftalara avantajını koruyarak girmeyi hedefliyor.