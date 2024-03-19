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Haberler Spor Buca çok mutlu

Buca çok mutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak deplasmanda Serik Belediye’yi mağlup eden sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü

HABER MERKEZİ
Buca çok mutlu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla 6'da 6 yapan İzmir ekibi, yenilmezlik serisini ise sekiz maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, lider Esenler Erokspor'u 7 puan, ikinci Vanspor'u ise 2 puan geriden takibine devam etti.

Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "7 maçımız var. Bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Elbette üzerimizde yer alan rakiplerimizin de puan kayıplarını bekleyeceğiz. Umudumuz sürüyor. Güçlü ve kaliteli bir takımız" dedi. Bucaspor 1928 bu hafta sahasında Kırşehir FK ile karşı karşıya gelecek. Bucaspor sezon sonunda şampiyon olamasa da ikinci sırayı elde ederse Play- Off'ta avantaj yakalayacak.

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