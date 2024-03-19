Trendyol Süper Lig'de önceki akşam Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan dehşet verici olaylar, Türk futbolundaki kaosu yeniden gözler önüne serdi. 2023-2024 sezonu yeşil sahalarda yaşanan olaylarla şimdiden hafızalara yerleşirken, Trabzon'da yaşanan kavgalar futbolda yeni bir kaosu da beraberinde getirdi.

Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçeli futbolcuların maçın son düdüğünün ardından sevinç gösterilerinde bulunduğu sırada bir Trabzonspor taraftarı sahaya indi. Fenerbahçeli Osayi-Samuel ve Oosterwolde kendilerine gelen taraftara tekme-tokat karşılık verince çok sayıda bordomavili sahaya girdi.

BAŞKENT'TE FİİLİ SALDIRI

Bir Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçeli Mert Müldür'e korner direği sopasıyla saldırırken birçok futbolcu ve taraftar arasında yaşanan fiziksel kavgada şans eseri hayati yaralanma olmadı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırmakta yetersiz kalırken, utanç görüntüleri bu sezon sahalarda yaşanan diğer olayları gündeme getirdi. 'Kaos sezonu'nun ilk olayı hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıydı. Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık 2023'te oynanan Ankaragücü-Ç.Rize maçı sonrası, Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak saldırmıştı. Koca ve beraberindekiler tutuklanırken ülkedeki tüm futbol ligleri de bir süre ertelenmişti.

BURSA'DA MEYDAN SAVAŞI

Yumruklu saldırı olayının yankıları geçmeden bu kez de 19 Aralık 2023'te yine Süper Lig'de oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında, ev sahibi İstanbul ekibi sahadan çekilmişti. Konuk bordo-mavili ekibin skoru 2-1 öne geçtiği golün geçerli sayılmaması gerektiğini ifade eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu saha kenarına inerek takımını sahadan çekmişti. 20 Aralık 2023'te 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un Diyarbekirspor'u ağırladığı ve 2-0 mağlup olduğu maçta yine saha savaş alanına dönmüştü. Bursasporlu futbolcular, rakip takım oyuncularına saldırmış ve taraftarların da dahil olduğu olaylar sonrası her iki kulübe de ağır cezalar verilmişti.

MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

Ankara'da oynanan Ç.Rize maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha kenarına inerek kararlarını beğenmediği hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaşanan bu olay sonrası Faruk Koca, tutuklanıp kulüp başkanlığından istifa ederken olay dünya basınında da uzun süre gündemden düşmemişti.

İSTANBUL SAHADAN ÇEKİLDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un 2-0'lık skor üstünlüğünü sağladığı maçta hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekmişti.

BURSA'DA OYUNCULAR KAVGA ETTİ

2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor- Diyarbekir arasında oynanana maçta, Doğu ekibinde Bünyamin Yürür'ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karışmış, çıkan arbedede 6 futbolcu kırmızı kart görürken sahaya giren 1 taraftar gözaltına alınmıştı.