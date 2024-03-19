Kasaba karışık

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Batman Petrolspor'un takıldığı son iki haftada galip gelemeyerek şampiyonluk yarışında zirveyi devralma fırsatını tepen Turgutluspor'da futbolcuların geçen hafta yaptığı antrenman boykotu sonrası yönetim sessizliğini bozdu. Hem takımı, hem teknik direktör Ramazan Çelik'i sert şekilde eleştiren kırmızılı-siyahlı yönetim, Sportif Direktör Sadullah Erarslan'la ise yolların ayrılacağını duyurdu. Açıklamada, "Yayınlanan bildiride, 'Sezon başından beri 19 maç başı ödemesi yapılmadı' beyanı doğru değildir. Sezon başı oyuncularımız ile yapılan anlaşmada 8 maçta 4 maç başı ödemesi yapılır ve iç sahada yaşanan mağlubiyette ceza uygulanır konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcularımızın yayınladıkları bildiri öncesi kendileri ile maç başı ödemeleri hakkında görüşmemize ve onlara ödeme planı sunmamıza rağmen bu teklifimize olumsuz cevap verilmiştir" denildi.

SADULLAH ERARSLAN'A TEPKİ

Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın açıklamasına da tepki gösteren Turgutluspor yönetimi, kendisiyle yol ayrımına girdiklerini bildirerek açıklamada, "Sportif Direktörümüz Sadullah Erarslan'ın yayınladığı açıklama da bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan süreçte kendisinin de dahil olduğu toplantılarda şahit olduğu görüşmelerin ardından yayınladığı açıklama şanlı kulübümüze ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz, bizlerin yanında durmasını değil, doğrunun yanında durmasını tercih etmediği için yol ayrımına girdik" ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN ÇELİK ETKİLİ OLDU"

Turgutluspor yönetimi kulüpte geçen hafta yaşananlarda Teknik Direktör Ramazan Çelik'in etkili olduğunu savunarak, "Yaşananların Teknik Direktörümüz Ramazan Çelik'in geçmişte yaptığı açıklamalarında etkili olduğunu düşünüyoruz. Hocamızın, geçmişte yaptığı açıklamalarda bizleri ve şehrimizin önde gelenlerini töhmet altında bıraktığını, sık sık maddiyatı ön plana çıkardığını gördük. Gelinen bu noktada birlik olamadığımızı, yaşanan sıkıntıda taraftarın ve camianın önüne atıldığımızı gördük" denildi.