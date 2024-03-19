Merkezefendi ateşle oynuyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'e mağlup olarak Çağdaş Bodrum'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Aliağa Petkimspor'a 89-81, Fenerbahçe Beko'ya 93-68 mağlup olan yeşil-mavililer, deplasmanda Efes'e de 83-77 yenilerek ateş hattına hapsoldu. Denizli temsilcisi, ligde son düzlüğe girilirken bir an önce seri galibiyetler alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor. Merkezefendi, bu hafta sahasında Türk Telekom'u konuk edecek.