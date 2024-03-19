  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Merkezefendi ateşle oynuyor

Merkezefendi ateşle oynuyor

HABER MERKEZİ
Merkezefendi ateşle oynuyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'e mağlup olarak Çağdaş Bodrum'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Aliağa Petkimspor'a 89-81, Fenerbahçe Beko'ya 93-68 mağlup olan yeşil-mavililer, deplasmanda Efes'e de 83-77 yenilerek ateş hattına hapsoldu. Denizli temsilcisi, ligde son düzlüğe girilirken bir an önce seri galibiyetler alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor. Merkezefendi, bu hafta sahasında Türk Telekom'u konuk edecek.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA