Cezalara düzenleme

"KANUNDA YAPTIRIMLAR AÇIK"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı. Sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak, spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde, tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak, tüm bunlar hepsi olay çerçevesi içerisinde kimin, hangi fiili, hangi kanun maddesine uyuyor? Soruşturmayı Cumhuriyet Savcılığı yapıyor" dedi.

"TEDBİR ALMALARI GEREKİYORDU"

Bakan Yılmaz Tunç, spor kulübünün de görevleri olduğunu söyleyerek, ev sahibi kulübün odaylar öncesinde tedbir alması gerektiğini de vurguladı. Tunç, "Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda. Bunu siyasete alet etmek bir kere doğru değil. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım.

"MİLLETVEKİLLERİ KARAR VERECEK"

Bakan Tunç, "'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik arkadaşlarımızla. O konuda bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağımız birkaç madde değişikliği, caydırıcılık açısından bir taslak olacak. Acaba caydırıcılık açısından cezaların arttırılması gerekli mi, değil mi?" dedi. Bakan Tunç dün yaptığı ikinci açıklamada da 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve futbolculara yönelik bir soruşturmanın söz konusu olmadığını vurguladı.