Efeler 09 telafi edecek

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde ağırladığı Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, maçla ilgili değerlendirmede bulundu. Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Kanber, "Üstün oynamamıza rağmen golü getirecek pozisyonlarda başarılı olamadık. Şimdiye kadar mevcut şartlarda takım olarak nasıl gayret gösterdiysek bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kalan beş maçımızı en iyi şekilde oynayıp Play-Off'ta daha iyi bir sıralama avantajı için uğraşacağız. Silifke Belediyespor deplasmanında bu maçı telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.