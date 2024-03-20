  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Egemen Korkmaz kendini savundu

Egemen Korkmaz kendini savundu

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü, “Şiddete reaksiyon gösterdim” dedi

HABER MERKEZİ
Egemen Korkmaz kendini savundu
FENERBAHÇE'NİN kalecisi İrfan Can Eğribayat ile bir arbede yaşayan Trabzon Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kendini savundu. Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var. Taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA