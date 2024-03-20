FENERBAHÇE'NİN kalecisi İrfan Can Eğribayat ile bir arbede yaşayan Trabzon Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kendini savundu. Korkmaz, "Öncelikle yaşanan olaylardan ve bir spor adamı olarak böyle bir görüntüye dahil olmaktan dolayı çok üzgünüm. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim. Bu durumun renklerle veya kulüplerle alakası yoktur. Tüm kulüplere karşı büyük bir saygım var. Taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur" ifadelerini kullandı.