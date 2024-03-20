Ege’nin iki yüzü

Trednyol 1. Lig'de bitime 7 hafta kala Ege ekipleri, birbirinden zorlu karşılaşmalarla kıyasıya yarışıyor. Ege temsilcilerinden Göztepe ve Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmek için ter dökerken, Altay ve Manisa FK ise alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini veriyor. Sezon başından bu yana zorlu mücadelelerde ter döken Egeliler, 1. Lig'de son düzlüğe girilirken, toplayacağı puanlarla adeta kaderini çizecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un dümene geçmesinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Göz-Göz, 15 karşılaşmada yalnız 1 yenilgi ile müthiş bir seri yakaladı. Stoilov ile birlikte birlikte 11 galibiyet, 3 beraberlik ile 56 puanla 2. sırada konumlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in en önemli adayı olarak gösteriliyor.

BODRUM SÜPER LİG'E ISRARCI

Bodrum FK, son 4 haftada 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ile elinden 10 puanı kaçırmasına rağmen hala 44 puanla 6. sırada Play-Off hattı içinde konumlanıyor. Son haftalarda oldukça kötü sonuçlar dahi alsa ilk 7 içinden çıkmayan Muğla ekibi, Süper Lig inadını sürdürüyor. İzmir'in köklü kulübü Altay, tarihinin en kötü günlerini geçiriyor. Ekonomik olarak dibe çöken, gençlerle mücadele eden ve başarıdan oldukça uzak bir görüntü çizen İzmir temsilcisi, 15 puan ile 17. sırada dibe çakılmış halde bulunuyor. Ateş hattından kurtulması mucize gibi gözüken İzmir ekibi, toplayacağı puanlarla dipten kurtulma mücadelesi veriyor.

MANİSA KORKULU RÜYA GÖRÜYOR

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü istikrarı yakalayamayan Manisa FK ise ligin bitmesine 7 hafta kala korkulu rüya görüyor. Peş peşe yaşadığı puan kayıpları nedeniyle 31 puanla 13. sırada konumlanan Manisa ekibi, 27. haftanın sonunda 31 puanla 13. sırada yer aldı. Bir türlü istediği sonuçları alamayan ve ateş hattındaki en yakın rakibi Adanaspor ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan Manisa, kötü giden sürece 'dur' diyerek çıkışa geçmek istiyor