Fenerbahçe çekilirse!

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan olaylı Trabzonspor maçı sonrası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Lig'den çekilme resti gündeme oturdu. Başkan Koç, "2 Nisan'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'da takımın ligden çekilmesini değerlendireceğiz" açıklaması birçok senaryoyu da gündeme getirdi. Sarı-lacivertliler ligden çekilmesi halinde, alt lige düşürülüp önümüzdeki sezon Birinci Lig'de mücadele edecek. Böylece Süper Lig'den bu sezon 4 yerine üç takımın düşürülmesi gündeme gelecek. Ayrıca F.Bahçe sahaya çıkmadığı her maçta 3-0 hükmen yenik ilan edilecek.

TÜRKİYE'NİN UEFA SIRALAMASI DEGİSEBİLİR

Sarı-lacivertlilerin, ligden çekilme kararı Avrupa Kupaları'ndaki durumu da tehlikeye sokacak. Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve kupayı gözüne diken Kanarya'nın bu sezon ülke puanına yaptığı katkının UEFA tarafından sıfırlanacağı iddiası ortaya atıldı. Böyle bir iddianın gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin sıralamasının değişmesi ve Avrupa'ya gidecek takım sayısının da azalması ihtimali doğacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin de gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılımı da tehlikeye girebilecek.

YILDIZ FUTBOLCULAR TAKIMDAN AYRILACAK

Mevcut kadrosunda 16 yabancı oyuncu barındıran ve Süper Lig'in piyasa değeri en yüksek takımı olan Fenerbahçe, Birinci Lig'de yabancı sınırlamasına da takılacak. Süper Lig'de gelecek sezon 12 olan yabancı kontenjanı, bir alt kümede ise 6 olarak sınırlandırılacak. Sarı-lacivertliler, ilk on birin tamamını yabancılardan oluşturma avantajını da kullanamayacağı gibi Dzeko, Tadic, Szymanski, Bonucci ve Krunic gibi yıldızlarıyla da vedalaşmak zorunda kalacak.

YAYIN ANLASMASI BOZULABİLİR

Milyonlarca taraftara sahip olan Türkiye'nin köklü kulübünün Birinci Lig'e düşmesi halinde yayıncı kuruluşun alacağı tavır da söz konusu. TFF ile Süper Lig'in yayın hakları için yeni anlaşma yapan yayıncı kuruluşun, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde sözleşmeyi feshetmesi de gündeme gelebilir. Ayrıca Fenerbahçe'nin olmadığı Türkiye'nin en üst liginin marka değeri ve izlenirliğinin de düşmesi bekleniyor.