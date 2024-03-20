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Haberler Spor Fenerbahçe Opet altın setle elendi

Fenerbahçe Opet altın setle elendi

HABER MERKEZİ
Fenerbahçe Opet altın setle elendi
VOLEYBOLDA Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya'da 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Allianz Vero Volley Milano'yu 3-1 yenen Fenerbahçe Opet, altın seti 15-11 kaybederek elendi. Maça hızlı başlayarak ilk seti 25-15 alan Fenerbahçe Opet, etkili oyununu sürdürdü ve ikinci setin son bölümüne de 23-17 önde girdi. Ancak üst üste hata yapan sarı-lacivertliler bu seti 26-28'lik skorla rakibine verdi. Üçüncü seti 25-22, son seti de 25-23 almayı başaran F.Bahçe Opet, maçı 3-1 alarak turu altın sete götürdü. Altın sete İtalyan ekibi iyi başlasa da F.Bahçe 4-1'den geri gelerek saha değişikliğine 8-7 önde girdi. Son bölümde Egonu'yu durdurmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip seti 15-11 kaybederek kupaya veda etti. Diğer yarı finalde ise 3-2 yenildiği ilk maçın rövanşında Eczacıbaşı saat 19.00'da İtalyan ekibi Conegliano'yu konuk edecek.
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