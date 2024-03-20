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Haberler Spor Filede final vakti

Filede final vakti

HABER MERKEZİ
Filede final vakti

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi'nde finale kalan Altekma Spor Kulübü ve Milas Belediyespor bugün ilk maçlarına çıkacak. Konya'da 3 gün sürecek müsabakalarda iki Ege temsilcisi Efeler Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Konya Kongre Merkezi Büyük Salon'da oynanacak finallerde bugün saat 16.30'da Altekma-Milas Bld karşı karşıya gelecek. Yarın Niksar Bld-Altekma, Milas Bld-Erzin Narenciyesi Yeşilkent, cuma günü ise Milas Bld-Niksar Bld, Erzin-Altekma karşılaşmaları oynanacak. Finallerde ilk 2 sırayı alacak 2 takım sezonu kupayla tamamlayıp isimlerini Efeler Ligi'ne yazdıracak.

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