Filede final vakti

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi'nde finale kalan Altekma Spor Kulübü ve Milas Belediyespor bugün ilk maçlarına çıkacak. Konya'da 3 gün sürecek müsabakalarda iki Ege temsilcisi Efeler Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.
Konya Kongre Merkezi Büyük Salon'da oynanacak finallerde bugün saat 16.30'da Altekma-Milas Bld karşı karşıya gelecek. Yarın Niksar Bld-Altekma, Milas Bld-Erzin Narenciyesi Yeşilkent, cuma günü ise Milas Bld-Niksar Bld, Erzin-Altekma karşılaşmaları oynanacak. Finallerde ilk 2 sırayı alacak 2 takım sezonu kupayla tamamlayıp isimlerini Efeler Ligi'ne yazdıracak.