Kaf-Kaf galibiyetle veda etti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, daha önce elenmesinin kesinleştiği E Grubu'ndaki son maçında Hapoel Jerusalem'i konuk etti. Maça iyi başlayan Kaf-Kaf, Carey ve Vitto Brown'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 30-19 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk toparlandı ve ilk yarı 47-46 bitti. Üçüncü çeyrekte KSK McCollum ve Martin'in de devreye girmesiyle vites yükseltse de konuk ekip maçı bırakmadı ve son çeyreğe 68-65'lik skorla gidildi. Son periyotta savunmasını sertleştiren Karşıyaka Carey ve Brown'ın etkili oyunuyla farkı açtı ve maçı 98-87 kazandı. Grubun diğer maçında Peristeri evinde Tenerife'yi yenince İsrail ekibi Hapoel gruptan averajla çıkamadı