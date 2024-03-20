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Haberler Spor Kaf-Kaf galibiyetle veda etti

Kaf-Kaf galibiyetle veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce elenmesi kesinleşen Pınar Karşıyaka, son maçında Hapoel Jerusalem’i mağlup etmeyi başard

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf galibiyetle veda etti
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, daha önce elenmesinin kesinleştiği E Grubu'ndaki son maçında Hapoel Jerusalem'i konuk etti. Maça iyi başlayan Kaf-Kaf, Carey ve Vitto Brown'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 30-19 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk toparlandı ve ilk yarı 47-46 bitti. Üçüncü çeyrekte KSK McCollum ve Martin'in de devreye girmesiyle vites yükseltse de konuk ekip maçı bırakmadı ve son çeyreğe 68-65'lik skorla gidildi. Son periyotta savunmasını sertleştiren Karşıyaka Carey ve Brown'ın etkili oyunuyla farkı açtı ve maçı 98-87 kazandı. Grubun diğer maçında Peristeri evinde Tenerife'yi yenince İsrail ekibi Hapoel gruptan averajla çıkamadı
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