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Kulüpler Birliği için Saraç sesleri

HABER MERKEZİ
Kulüpler Birliği için Saraç sesleri
FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor maçında yaşanan çirkin olaylar nedeniyle Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamasının ardından koltuk için yeni bir isim ön plana çıktı. Koç'un yerine Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç'ın ismi ön plana çıktı. Haziran 2022'den bu yana İstanbul ekibinin başkanlık koltuğunda oturan Saraç'ın şimdiden Süper Lig'deki 20 kulüpten 17'sinin desteğini aldığı öne sürüldü. Süper Lig Kulüpler Birliği'nin Koç'un istifasının ardından önümüzdeki süreçte toplanarak yeni başkanını belirlemesi bekleniyor. Ali Koç, 21 Haziran 2022'de Süper Lig Kulüpler Birliği başkanı seçilmişti.
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