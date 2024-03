Manisa’da 91 amatör spor kulübüne destek

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, amatör spor kulüplerine verdiği nakdi desteğe bir yenisini daha ekledi. Başkan Ergün, BESOT Konferans Salonu'nda düzenlenen törende 91 amatör spor kulübüne 2 milyon 835 bin TL nakdi destekte bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Manisa Şube Başkanı Erol Timur, desteklerini her zaman hissettikleri Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Cengiz Ergün ise "Kulüplerimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da nakdi yardım sağlayacağız. BAL'da mücadele eden 3 kulübümüzün her birine 50.000 lira; Süper Amatör Lig'de mücadele eden 29 kulübümüzün her birine 40.000 lira; 1. Amatör Lig'de mücadele eden 53 kulübümüzün her birine 25.000 lira; Kadınlar 1.Ligi'nde mücadele eden 1 kulübümüze 50.000 bin lira; Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden 3 kulübümüzün her birine 25.000 lira; İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden 1 kulübümüze 50.000 lira ve İşitme Engelliler 1. Liginde mücadele eden 1 kulübümüze de 25.000 lira olmak üzere, tam 91 kulübümüze toplamda 2 milyon 835 bin Türk Lirası nakdi destek sağlayacağız. Böylece 2016 yılından bu yana yaklaşık 10 milyon liraya ulaşan bir destek sağlamış olduk" dedi.