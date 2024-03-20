Meler’e tepki

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE maçında yaşanan olaylar gündeme damgasını vururken, derbinin hakemi Halil Umut Meler de eleştirilerden nasibini aldı. Akyazı Stadı'nda bordo-mavili taraftarların sürekli sahaya ve F.Bahçe yedek kulübesine yabancı ve yanıcı madde yağdırdığı bir ortamda oynanan maçı F.Bahçe 3-2 kazanmıştı. Spor kamuoyu ve otoriteler, doksan dakika sonunda yaşanan olaylar kadar Meler'in yönetimini de eleştirdi. Kamuoyu, hakem Meler'in sahaya atılan yabancı madde ve meşalelere karşılık maçı tatil etmesi gerektiği yönünde birleşti.

KARTAL YARALANMIŞTI

Hatta bordo-mavili tribünlerden atılan bir su şişesi yedek kulübesinde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kafasına isabet etmiş ve ilk müdahale buz torbasıyla yapılmıştı. Otoriteler, ayrıca Meler'in 90 dakika boyunca tüm takdir haklarını Trabzonspor'dan yana kullandığını da belirtirken hakem heyetine büyük tepki gösterdi.