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Haberler Spor Muğla’da okçuluğa büyük ilgi var

Muğla’da okçuluğa büyük ilgi var

HABER MERKEZİ
Muğla’da okçuluğa büyük ilgi var
MUĞLA'DA geleneksel Türk okçuluğu, çocukların ve gençlerin ilgi gösterdiği önemli bir spor dalı haline geldi. Çocukluğundan bu yana Türk okçuluğuna karşı ilgisi olan Kara Türk, okçuluk sporunun hem zihinsel, hem fiziksel açıdan katkı sağladığını ifade etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi İsmail Karan "Geleneksel Türk Okçuluğu ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde tanışma fırsatım oldu. Hep okçuluğa karşı ilgim vardı. Burada bu sporla ilgilenmek bana ve arkadaşlarıma çok iyi geliyor. Hem zihinsel, hem fiziksel açıdan bizlere katkı sağlıyor." dedi.
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