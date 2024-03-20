Özbek’ten flaş sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzon-F.Bahçe maçının ardından yaşanan olayları değerlendiren ve bunun milat olması gerektiğini söyleyen Özbek, "Gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden kaçınmamız lazım. Bu olaylara sebebiyet veren yönetici, taraftar, sporcu kim varsa gerekli cezaların verileceğine eminim. Sadece sahada oluşmuş günlük bir olay olduğunu değerlendirmiyoruz. Sezon boyu bir akışı var. Türk futbolunun geleceği önemliyse, bu olaylarla ilgili PFDK'nin alacağı kararlar da o derece önemlidir. TFF'ye çok büyük iş düşüyor. Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım. ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞİDİR"

Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfındaki başkanlık görevinden istifa etmesinin kişisel bir karar olduğunu dile getiren Özbek, vakfı en iyi şekilde temsil edecek bir kişiyi başkan seçeceklerini söyledi. F.Bahçe'nin futbol A takımının ligden çekilmesini değerlendirmek üzere olağanüstü genel kurul yapacağını açıklamasıyla ilgili Özbek, "Bu, F.Bahçe'nin iç işidir. Geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da genel kurulun kendileri için en iyi kararı alacağına eminim." diye konuştu.

"BUGÜNLERE GELMEZDİK"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, düzenlediği basın toplantısında Özbek'in ortak tanıdıkları aracılığıyla görüşme talebinde bulunduğunu ifade etmesi hakkında konuşan Özbek, konunun 4-5 ay önce yaşandığını belirterek, "Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisi Türk futbolundaki gergin ortamın ortadan kalkması için bana çağrıda bulundu. Ali Bey'le bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi düzenlediği mekanda buluşabileceğimizi, Türk sporundaki gergin ortamın son bulması için bir araya gelebileceğimizi söyledim. Bu görüşmeyi ben de Ali Bey de kabul etti. Daha sonra kendisi bir açıklamaya istinaden iptal etti. Keşke görüşebilseydik, bugünlere gelmeseydik" açıklamasını yaptı. Özbek, Süper Kupa'nın ertelenmesinin gündemlerinde olmadığını da söyledi.