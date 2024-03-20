Potada farklı hesaplar

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 hafta kala Ege ekipleri farklı hedefler peşinde koşuyor. Ligde tarihte ilk kez bu sezon 5 Ege takımı birden yer alırken, 3 takımın gözü playoff, 2'sinin ise kurtuluş hattında. Geçen sezon 8 yıl sonra final oynayan Süper Lig'in en köklü kulüplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon da 23 haftada 16 galibiyetle normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirerek play-off'ta saha avantajı elde etmeyi neredeyse garantiledi. Son 3 maçını kazanan Kaf-Kaf, 4'üncü basamaktaki yerini korurken, 5'inci sıraya 4 galibiyet fark attı. Karşıyaka bu hafta 18 galibiyetle bir basamak üzerindeki Beşiktaş'a 3'üncülük yarışında konuk olacak.

İKİ EGELİ KURTULUŞ SAVAŞINDA

Aliağa Petkimspor 4 sezondur yer aldığı Süper Lig'de bu yıl başantrenör Burak Gören yönetiminde ilk kez play-off'a kalma yarışı veriyor. İzmir temsilcisi 23 maçta 12 galibiyetle play-off barajında 5'inci sırada yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor da son 4 maçta 3 yenilgiyle 5'inciliği Petkimspor'a kaptırmasına rağmen halen play-off hattında bulunuyor. Manisa BŞB adını ilk 8'e yazdırırsa ligdeki ikinci yılında ilki başaracak. Son 3 yıldır yer aldığı Süper Lig'de bu sezon vitrine çıkardığı yabancıları EuroLeague'e uğurlayan Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket, 7 galibiyetle aylardır düşme hattından kurtulamadı. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor da yine 7 galibiyetle düşme korkusu yaşıyor. İki Egeli son 7 hafta kurtuluş savaşı verecek.