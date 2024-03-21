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Haberler Spor Ersen Martin İzmir’de defnediliyor

Ersen Martin İzmir’de defnediliyor

HABER MERKEZİ
Ersen Martin İzmir’de defnediliyor
Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi bugünİzmir'de toprağa verilecek. Ersen Martin'in cenazesi, Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra rahatsızlığı devam eden 44 yaşındaki Ersen Martin, dün vefat etmişti. Almanya'da 1979 yılında doğan Ersen Martin, Nürnberg'de başladığı futbol kariyerinde Türkiye'de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'da forma giydi.
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