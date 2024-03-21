Pınar Karşıyaka gönül aldı

Avrupa'da deplasmanda çıktığı üst üste 13 maçı kaybederek son 3 sezondur Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu atan Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem'le oynadığı bu yıl için son uluslararası sınavında taraftarının gönlünü aldı. Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda çeyrek final iddiasını geçen hafta Tenerife'ye deplasmanda mağlup olarak yitiren Karşıyaka, İsrail'de devam eden savaş nedeniyle rakibini Bosna Hersek'te boş tribünler önünde ağırlamak zorunda kaldığı son maçta 98-87 yenmeyi başardı. Ev sahibi konumunda olsa da Avrupa deplasmanında Aralık 2021'den sonra ilk kez kazanmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip grubunu 6 maçta 2 galibiyetle son sırada tamamlasa da Hapoel'i çeyrek finalden etti.

CAREY ZİRVEDE

Pınar KSK'nin sezon başında kadrosuna kattığı Vernon Carey, Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur ve son 16 gruplarını verimlilik tablosunda zirvede tamamladı. Hapoel önünde 17 sayı, 7 ribaundla oynayan genç pivot, Şampiyonlar Ligi'nde 23.3 verimlilik puanı yakaladı. Organizasyonda daha önce 2 kez ayın oyuncusu da seçilen Carey, sayı krallığı listesinde de maç başına 17.8 sayıyla ikinci sırada yer aldı.