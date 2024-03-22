Altekma Efeler Ligi’nde

Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu ikinci maçında Altekma, Niksar Belediyespor'u 3-2 yendi. İlk maçında Milas Belediyespor'u 3-1 mağlup eden İzmir ekibi puanını 5'e yükseltti ve bir yıllık aranın ardından AXA Sigorta Efeler Ligi'ne geri dönmeyi başardı. Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden takip etti. Büyük çekişme içinde geçen ilk seti Altekma 28-26 kazandı. İki kez set sayısı fırsatını değerlendiremeyen İzmir ekibi 27-25'le skorun eşitlenmesine engel olamadı: 1-1. Üçüncü seti Niksar Belediyespor 25-20 alarak 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Altekma 4. seti 25-20 kazanarak skora denge getirdi: 2-2. Büyük heyecan içinde geçen son seti Altekma 15-13 kazanarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Altekma Final Grubu'ndaki son maçını bugün saat 16.30'da Erzin Narenciyesi Yeşilkentspor ile yapacak. Efeler Ligi'ne terfi edecek ikinci takım ise cuma günü oynanacak Milas Belediyesi-Niksar Belediyesi karşılaşmanın ardından belli olacak.