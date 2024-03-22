Besra Duman kotayı aldı

Mısır'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda Besra Duman, 55 kiloda altın madalya kazanırken, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na da katılma hakkı elde etti. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şarm el-Şeyh kentinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda milli para halterciler yarıştı. Kadınlar 55 kiloda Besra Duman, toplamda elde ettiği 338 (110-113-115) kiloluk derecesiyle altın, bireysel de ise 115 kiloluk derecesiyle ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı. Besra, bu sonuçlarla Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları kotasını kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarısı dolayısıyla Besra Duman ve antrenörlerini tebrik etti.