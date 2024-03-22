Bodrum yaraları saracak

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçında Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybedip, Bandırmaspor ve Boluspor'la berabere kalan Bodrum FK, milli arada yaralarını saracak. Bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanamama serisine giren yeşil-beyazlılar, direkt Süper Lig'e yükselme yolunda ağır darbe yedi. Lider Eyüpspor'un 20, 2'nci basamaktaki Göztepe'nin 12 puan gerisine düşen Bodrum FK, araya 44 puanla 6'ncı durumda girdi.

PLAY-OFF DA TEHLİKEDE

Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Bandırmaspor'un 3, 9'uncu Gençlerbirliği'nin ise 4 puan önünde yer alan Bodrum FK, Play-Off yarışında da riske girmiş oldu. Verilen arada takımı toparlamaya çalışacak teknik direktör İsmet Taşdemir'in yoğun bir program hazırladığı kaydedildi. Kalan 7 maçta hedefe ulaşmaya çalışacak Bodrum FK, bu periyotta Manisa FK (D), Ankara Keçiörengücü, Adanaspor (D), Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek.