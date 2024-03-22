  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum yaraları saracak

Bodrum yaraları saracak

Birinci Lig’de son 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlikle sadece 2 puan alabilen yeşil-beyazlılar milli arayı iyi değerlendirecek.

HABER MERKEZİ
Bodrum yaraları saracak

Trendyol 1. Lig'de son 4 maçında Çorum FK ve Eyüpspor maçlarını kaybedip, Bandırmaspor ve Boluspor'la berabere kalan Bodrum FK, milli arada yaralarını saracak. Bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanamama serisine giren yeşil-beyazlılar, direkt Süper Lig'e yükselme yolunda ağır darbe yedi. Lider Eyüpspor'un 20, 2'nci basamaktaki Göztepe'nin 12 puan gerisine düşen Bodrum FK, araya 44 puanla 6'ncı durumda girdi.

PLAY-OFF DA TEHLİKEDE

Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Bandırmaspor'un 3, 9'uncu Gençlerbirliği'nin ise 4 puan önünde yer alan Bodrum FK, Play-Off yarışında da riske girmiş oldu. Verilen arada takımı toparlamaya çalışacak teknik direktör İsmet Taşdemir'in yoğun bir program hazırladığı kaydedildi. Kalan 7 maçta hedefe ulaşmaya çalışacak Bodrum FK, bu periyotta Manisa FK (D), Ankara Keçiörengücü, Adanaspor (D), Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşı karşıya gelecek.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA