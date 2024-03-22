Ersen’e İzmir’de veda

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Kasımpaşa, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Ankarasapor ve İspanya'da Recreativo Huelva forması giyen milli futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı. A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti. Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan Martin'in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Martin'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna, Şakir Özkayımoğlu ve Martin'in arkadaşları katıldı. Ersen Martin'in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.