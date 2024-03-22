Marmaris’te ralli heyecanı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2024 sezonunun ikinci yarışı olan Ege Rallisi, 33'üncü yılını Marmaris etabıyla kutlayacak. Daha önce Dünya Ralli Şampiyonası'nın da düzenlendiği Türkiye'nin doğal ve turistik cennetlerinden Marmaris, ralli kapsamında cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenecek turing yarışına da ev sahipliği yapacak. Marmaris Ege Rallisi, bugün saat 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak. Ralli ilk gün saat 18.43'te İçmeler Pazar Yeri'nde düzenlenecek seyirci özel etabıyla devam edecek. yarın ekipler, 3 etaptan oluşan İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecek.

PAZAR GÜNÜ BİTECEK

Aynı turun öğleden sonra bir kez daha tekrarlanmasıyla ikinci gün saat 16.28'de Karayolları Servis Alanı'nda sona erecek. Ekipler, rallinin son günü olan pazar günü ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Ödül töreni saat 14.00'te yine Marmaris Atatürk Meydanı'nda yer alan podyumda düzenlenecek.