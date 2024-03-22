Milliler Macaristan ile oynuyor

A Milli Futbol Takımı, Haziran ayında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün Macaristan'ın konuğu olacak. Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nürnberg'den Can Uzun ve Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın ilk kez aday kadroya dahil etti. Yine kadroya ilk kez alınan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan Ümit Milli Takım'ın kadrosuna gönderildi.

ABDÜLKERİM DE KADRODA

A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Arda Güler uzun sürenin ardından yeniden kadroya döndü. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan Enes Ünal yaklaşık bir yıl, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler de 9 aylık aranın ardından milli takım kadrosunda kendine yer buldu. Son anda kadroya Abdülkerim Bardakçı da dahil edildi. Cengiz ve Ferdi, daha önce sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.