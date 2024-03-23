Milas Bld. Efeler Ligi’nde

Milas'ı Türkiye Büyük Erkekler 1. Voleybol Ligi'nde temsil eden Milas Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda Efeler Liginde yer alacak. Geçen sezon Ankara'da Efeler Ligi kapısından dönen Milas'ın Efeleri, bu kez şeytanın bacağını kırdı ve Konya'da oynanan final grubu son maçında Tokat takımı Niksar Belediyespor'u final setindeki müthiş mücadelesiyle 3-2 yenerek, Altekma voleybol takımından sonra Efeler Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu. 21 Mart 2024 Perşembe günü oynadığı Erzin Yeşilkent maçında 2-0 mağlubiyetten, 3-2 galibiyete imza atan Milas'ın Efeleri, finalin son maçında da başarılı mücadelesini Niksar Belediyespor karşısında tekrarlayarak, maçtan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.