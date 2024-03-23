Millilerden tatsız prova

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. 6. dakikada Yunus çalımlarla ceza alanına girmek isterken savunmanın müdahale ettiği topa Orkun'un gelişine şutu direğin yanından auta gitti. 18'de Yunus'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kenan'ın şutunu kaleci Gulacsi iki hamlede kontrol etti. 33'te Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Sallai'nin vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi. İlk yarı golsüz bitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarının ilk saniyelerinde Macaristan serbest vuruş kazandı. Szoboszlai'nin ortasında top ceza sahası içerisinde Enes'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 48'de Szoboszlai penaltıyı gole çevirdi. 53'te Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleciden döndü. 65'te ani gelişen Macaristan atağında Varga'nın şutu Mert'ten döndü. 71'de Hakan'ın orta sahanın gerisinden müthiş pasında savunma arkasına sarkan Kenan'ın plasesini kaleci son anda kornere çeldi. 74'te Yunus topu rakipten kaparak Arda'ya bıraktı. Bu oyuncunun orta şut karışımı vuruşunu kaleci Gulacsi çeldi. 90+2'de Kleinheisler'in sert şutunda Mert'ten dönen topu Schafer ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile oynanan son karşılaşmanın 11'ine oranla 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal maça 11'de başladı.

ERSEN'İ UNUTMADILAR

A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin'i de unutmadı. Ay-yıldızlı futbolcular, Macaristan mücadelesine Ersen Martin'in anısına siyah bantla çıktı.