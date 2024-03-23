Muğlaspor’dan taraftara çağrı

Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Muğlaspor, Yatağanspor müsabakası öncesi taraftarları maça davet etti. Yarın Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak Muğlaspor Yatağanspor maçı öncesinde Muğlaspor tarafından maça çağrıda bulunuldu. Muğlaspor tarafından yapılan açıklamada" 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te Muğlaspor'umuz ile Yatağanspor arasında oynanacak olan 21. hafta karşılaşmasında geçtiğimiz iç saha maçında stada girişte yaşanan aksaklıkların giderilmesi adına açık tribünün iki kapısı da açık olacaktır. Şampiyonluk yolunda tüm Muğla halkını maçımıza bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.