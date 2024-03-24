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Haberler Spor Akhisarspor pes etmedi

Akhisarspor pes etmedi

KENAN MOLLA
Akhisarspor pes etmedi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, sahasında direkt rakiplerinden Sivas Dört Eylül ile iki kez geriye düştüğü maçta berabere kaldı: 2-2. 2. dakikada Mustafa'nın attığı golle Sivas Dört Eylül deplasmanda 1-0 öne geçti. 41'de Adar, Bora'yı ceza sahası içinde faul yapınca maçın hakemi Kemal Ögen beyaz noktayı gösterdi. 42'de Bora penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 56'da ani gelişen Sivas Dört Eylül atağında Mustafa kendisinin ve takımının ikinci golünü atara deplasmanda tekrar 2-1 öne geçti. 87'de Tunahan sahneye çıktı ve müsabakanın skorunu belirledi: 2-2.
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