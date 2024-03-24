Akhisarspor pes etmedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, sahasında direkt rakiplerinden Sivas Dört Eylül ile iki kez geriye düştüğü maçta berabere kaldı: 2-2. 2. dakikada Mustafa'nın attığı golle Sivas Dört Eylül deplasmanda 1-0 öne geçti. 41'de Adar, Bora'yı ceza sahası içinde faul yapınca maçın hakemi Kemal Ögen beyaz noktayı gösterdi. 42'de Bora penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 56'da ani gelişen Sivas Dört Eylül atağında Mustafa kendisinin ve takımının ikinci golünü atara deplasmanda tekrar 2-1 öne geçti. 87'de Tunahan sahneye çıktı ve müsabakanın skorunu belirledi: 2-2.