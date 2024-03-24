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Haberler Spor Aras Kargo hızlı başladı

Aras Kargo hızlı başladı

HABER MERKEZİ
Aras Kargo hızlı başladı
KURULDUĞU ilk yılda KFC Kadınlar Birinci Ligi'nde şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselen İzmir temsilcisi Aras Kargo transfere hızlı başladı. Aras Kargo, şampiyonluğunu ilan eder etmez dış transferde ilk anlaşmaya sağladı. İzmir temsilcisi geçen sezon Sarıyer Belediyespor'da forma giyen pasör Gizem Mısra Aşçı ile prensip anlaşmasına vardı. Eczacıbaşı altyapısında yetişip Seramiksan, Karayolları, PTT takımlarında da oynayan 26 yaşındaki voleybolcunun ilerleyen günlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aras Kargo'nun transferde listesinin belli olduğu ve takviyeleri hızlı bir şekilde bitirerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediği öğrenildi. Öte yandan İzmir ekibinin iç transferde de görüşmelere başladığı ifade edildi.
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