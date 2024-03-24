ARKAS yenilgiyle bitirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi 26. ve son hafta maçında Arkas Spor, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar, direkt rakibi olan Akdeniz ekibine mağlup olarak normal sezonu altıncı sırada bitirirken, Alanya Belediye ise beşinci oldu. Müsabakanın ilk setini Arkas 25-17 alırken, Alanya Belediye ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-17 alarak 2-1 öne geçti. İzmir ekibi, dördüncü seti 25-22 alarak 2-2'yi buldu. Son sette Alanya Belediye 15-11 üstünlük kurdu ve maçı 3-2 kazandı.