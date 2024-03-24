Bodrum yıkıldı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Çağdaş Bodrum, puan durumunda 1 galibiyet üstünde yer alan Bahçeşehir Koleji'ne son saniyelerde mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotta ev sahibi Cavanaugh ve Boutsiele ile farkı 8'e kadar açtı. Bu çeyrek 23-19 bitti. İkinci çeyrekte de pota altındaki etkinliğini sürdüren Bahçeşehir, farkı 14'e kadar açtı: 49-35. Ahmet ve Warren ile toparlanan Muğla ekibi devreye girerken farkı 8'e indirdi: 51-43.

GERİ DÖNMEYİ BAŞARDILAR

Karşılaşmanın ikinci yarısına da daha istekli başlayan Çağdaş Bodrum rakibini yakaladı ve üçüncü çeyrekte son 4 dakikaya girilirken 66-64 ile öne geçmeyi de başardı. Son bölümü karşılıklı basketlerle geçen bu çeyreği Bodrum 71-70 önde geçti. Dördüncü periyot da son saniyelere kadar nefesleri kesti. İyi oyununu sürdüren Bodrum farkı 5'e çıkardı: 77-82. Ancak Taylor'un da devreye girmesiyle 8-0'lık bir seri yakalayan Bahçeşehir, son 2 dakikaya 85-82 önde girdi. Son saniyeleri nefes kesen karşılaşmada Çağdaş Bodrum kritik hücumdan boş dönüp serbest atışları da kaçırınca rakibine 89-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Maçın en etkili ismi olan Jaren Johnson'un 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bahçeşehir puanını 33 yaparken, Bodrum ise 31 puanla düşme hattında kaldı.