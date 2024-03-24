  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum yıkıldı

Bodrum yıkıldı

Ligde kalma savaşı veren Ege temsilcisi, kritik karşılaşmada direkt rakibi Bahçeşehir Koleji’ne son saniyelerde yenildi. Turuncu-lacivertliler, düşme hattından kurtulma fırsatını da tepmiş oldu

HABER MERKEZİ
Bodrum yıkıldı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Çağdaş Bodrum, puan durumunda 1 galibiyet üstünde yer alan Bahçeşehir Koleji'ne son saniyelerde mağlup oldu. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotta ev sahibi Cavanaugh ve Boutsiele ile farkı 8'e kadar açtı. Bu çeyrek 23-19 bitti. İkinci çeyrekte de pota altındaki etkinliğini sürdüren Bahçeşehir, farkı 14'e kadar açtı: 49-35. Ahmet ve Warren ile toparlanan Muğla ekibi devreye girerken farkı 8'e indirdi: 51-43.

GERİ DÖNMEYİ BAŞARDILAR

Karşılaşmanın ikinci yarısına da daha istekli başlayan Çağdaş Bodrum rakibini yakaladı ve üçüncü çeyrekte son 4 dakikaya girilirken 66-64 ile öne geçmeyi de başardı. Son bölümü karşılıklı basketlerle geçen bu çeyreği Bodrum 71-70 önde geçti. Dördüncü periyot da son saniyelere kadar nefesleri kesti. İyi oyununu sürdüren Bodrum farkı 5'e çıkardı: 77-82. Ancak Taylor'un da devreye girmesiyle 8-0'lık bir seri yakalayan Bahçeşehir, son 2 dakikaya 85-82 önde girdi. Son saniyeleri nefes kesen karşılaşmada Çağdaş Bodrum kritik hücumdan boş dönüp serbest atışları da kaçırınca rakibine 89-86 mağlup olmaktan kurtulamadı. Maçın en etkili ismi olan Jaren Johnson'un 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bahçeşehir puanını 33 yaparken, Bodrum ise 31 puanla düşme hattında kaldı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA