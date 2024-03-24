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Haberler Spor Bornova’dan yasak tepkisi

Bornova’dan yasak tepkisi

HABER MERKEZİ
Bornova’dan yasak tepkisi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta yarın Play-Off hattındaki rakiplerinden Kuşadasıspor'a konuk olacak Bornova 1877'ye seyirci yasağı gelmesi İzmir ekibinin keyfini kaçırdı. Yönetimden yapılan açıklamada, "Misafir tribününün mevcut durumundan dolayı taraftarlar arasında yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek sebebiyle alınan seyirci yasağı kararının karşılığı bulunmamaktadır. Sahamızdaki maçlarda taraftarlar arasında en ufak bir kargaşanın çıkmaması adına titizlikle dengeleri kurduğumuzun bilinmesini isteriz. Aynı özenin her kulübün de göstermesi temennisiyle 'Futbol tribündeki taraftarla güzeldir' sözünün belirleyici olduğunu düşünerek, stada seyirci alınmaması kararının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.
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