Naz-Naz gülemiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında yenilen Nazilli Belediyespor, sahasında Hes İlaç Afyonspor Kulübü ile golsüz berabere kaldı: 0-0, 15. dakikada Salih'in şutunda kaleci Boran'ı aşan top sol köşe direğinde patladı. 34'te Salih Kavrazlı'nın ceza yayı yakınından vurduğu şutunda defanstan dönen topla buluşan Yunus Emre'nin kontrol edip vurduğu şutunda kaleci Boran iki hamlede güçlükle kontrol etti. 90'da Özkan'ın açtığı ortasında Ahmet'in ceza çizgisi üzerinde göğsüyle indirdiği topa gelişine vuran Salih'in şutunu kaleci Boran iki hamlede kontrol etti. Maç 0-0 sona erdi.