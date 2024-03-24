  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Naz-Naz gülemiyor

Naz-Naz gülemiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son üç maçında yenilen Nazilli Belediye, sahasında Afyon ile berabere kaldı

ÜMİT ÖZMEN
Naz-Naz gülemiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında yenilen Nazilli Belediyespor, sahasında Hes İlaç Afyonspor Kulübü ile golsüz berabere kaldı: 0-0, 15. dakikada Salih'in şutunda kaleci Boran'ı aşan top sol köşe direğinde patladı. 34'te Salih Kavrazlı'nın ceza yayı yakınından vurduğu şutunda defanstan dönen topla buluşan Yunus Emre'nin kontrol edip vurduğu şutunda kaleci Boran iki hamlede güçlükle kontrol etti. 90'da Özkan'ın açtığı ortasında Ahmet'in ceza çizgisi üzerinde göğsüyle indirdiği topa gelişine vuran Salih'in şutunu kaleci Boran iki hamlede kontrol etti. Maç 0-0 sona erdi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA